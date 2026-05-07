Osaka Flu pubblicano Lasciateci divertire il nuovo album in uscita l’8 maggio

Esce venerdì 8 maggio Lasciateci divertire, nuovo album degli Osaka Flu, a sei anni di distanza dal precedente lavoro La Strana Famiglia. Anticipato dai singoli Odio gli indifferenti e Urlo, il disco si presenta come un lavoro compatto e diretto, costruito su tredici brani.

Il titolo riprende l’idea di libertà espressiva legata ad Aldo Palazzeschi, trasformandola in una dichiarazione contemporanea: un rifiuto delle logiche produttive e una rivendicazione del diritto al divertimento e alla sperimentazione.

Registrato a Roma presso lo studio di Valerio Fisik, il disco segna un’evoluzione nel suono della band, che abbandona la presa diretta per una maggiore cura degli arrangiamenti, muovendosi tra punk rock, post-punk e aperture più ibride.

Attivi dal 2010, gli Osaka Flu continuano a sviluppare un percorso indipendente, mantenendo un approccio autonomo alla produzione e alla scrittura, con un lavoro che unisce riferimenti culturali e racconto della realtà quotidiana.