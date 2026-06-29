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OTTOBRE reinterpreta Samurai Jay con la cover di “ossessione”

byDeka
29 Giugno 2026
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Dopo aver mostrato il suo lato più emotivo e nostalgico con il recente singolo “foto”, OTTOBRE torna con un nuovo esperimento: “ossessione”, la cover del brano di Samurai Jay disponibile su tutte le piattaforme da venerdì 26 giugno.

L’artista propone una rilettura radicale della traccia originale, trasformando il racconto urban e intimista in una versione più ruvida, viscerale e aggressiva. L’operazione segna un incontro tra due mondi sonori distanti, dove l’impianto pop-urban della versione originale viene rielaborato attraverso chitarre distorte, batteria serrata e un approccio vocale più estremo.

Il risultato è una reinterpretazione che conserva la componente melodica del brano, ma ne amplifica tensione emotiva e impatto sonoro, spostando il centro del racconto verso una dimensione più oscura e fisica.

“ossessione” prosegue il percorso artistico di OTTOBRE, sempre più orientato verso sonorità ibride e contaminate, dopo le recenti uscite che hanno segnato una progressiva evoluzione del progetto.

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