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Outgone: il nuovo album “…We Were Something More” in uscita il 12 giugno

byDeka
8 Giugno 2026
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Gli Outgone, band melodic post-hardcore toscana, pubblicheranno il nuovo album “…We Were Something More” il prossimo 12 giugno.

Il disco arriva dopo la pubblicazione di cinque singoli che hanno anticipato le sonorità e l’approccio del nuovo lavoro. La band si muove tra post-hardcore e melodic hardcore, sviluppando un sound che richiama influenze come The Plot In You, Casey, Counterparts e Being As An Ocean.

“…We Were Something More” rappresenta un nuovo capitolo per gli Outgone, confermando la volontà del gruppo di esplorare atmosfere intense e dinamiche tipiche della scena melodic post-hardcore contemporanea.

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