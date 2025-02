I promotori del post-punk Public Image Ltd. (PIL) tornano in Italia questa estate in occasione di un altro grande tour guidato dal frontman dei Sex Pistols John Lydon!

Il “This is Not The Last Tour” toccherà le città di Grottaglie (TA), Bologna e Genova.

19.07 • Cinzella Festival, Cave di Fantiano – Grottaglie (TA)

20.07 • BOnsai Bologna, Parco delle Caserme Rosse

21.07 • Mojotic, Arena del Mare – Genova

Biglietti in vendita dalle ore 14.00 di OGGI 4 FEBBRAIO

Info su http://virusconcerti.com