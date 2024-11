PACKERS: esce oggi il video di “ON MY MIND”

Fuori ora l’ultimo video dei PACKERS, band pesarese che di cui vi abbiamo già parlato, che si appresta a chiudere il cerchio di quanto iniziato con il loro primo lavoro “RAW”. Ad un anno di distanza dal primo EP infatti, con il video del brano “ON MY MIND” mettono sicuramente un “punto sul foglio” da cui ripartire, già a Natale 2024, con l’ingresso in studio per registrare un nuovo EP che uscirà nel 2025.

In attesa di vedere cosa accadrà l’anno prossimo, ecco il video realizzato dalla band nel recente tour in Sardegna insieme agli in/auge (band di Cagliari).