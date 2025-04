Come anticipato con il lancio del primo singolo “FTW” in esclusiva, i PACKERS escono con il nuovo album Summer Nights Secrets per Tropical London Records.

La band di Pesaro smussa un po’ gli angoli rispetto al precedente EP “RAW”, ricercando un sound “più nostalgico e anni ’90” mantenendo comunque alcune loro caratteristiche distintive che tanto ci hanno fatto apprezzare il primo lavoro.

