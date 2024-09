PACKERS: fuori il nuovo video “EVA 0.1”

Avete presente quelle band che già dal primo ascolto ti arrivano dritte in faccia? Che fin dai primi lavori si presentano con un sound magnificamente compatto e credibile? Questi sono i PACKERS da Pesaro e sì, ci prendiamo un cartellino giallo per non aver parlato del loro primo EP qui su Punkadeka, uscito nel 2023. Fidatevi, date un ascolto a “RAW”.

Esce oggi il nuovo video EVA 0.1, scritto nell’estate 2023 e prodotto insieme a @v_law e @b4recordingstudio, brano che vuole mettere un punto sulla prima era geologica della band.

Pare infatti che i ragazzi siano intenzionati a ricercare la propria identità in sound più nostalgico e anni ’90, mettendo in secondo piano le influenze skate punk e dell’hardcore melodico che avevano dominato il precedente lavoro (e che ritrovi in questo brano), “mantenendo la sessa energia e rabbia ma sotto una nuova forma”. Sembra che la band sia pronta ad un vero e proprio cambiamento in vista del nuovo disco, la cui registrazione è prevista per questo dicembre: da fan del primo EP, finger crossed.

Se sei un conoscitore degli anime che passavano su MTV negli anni ’90 e ’00, l’hai già capito dal titolo: il riferimento per questa nuova traccia è Neo Genesis Evangelion, nel suo bellissimo e complicatissimo intreccio di amore, disperazione e solitudine – alla ricerca di risposte.

Il video è interamente realizzato dalla band tra le colline dove si trova la loro sala prove (o Geofront?) ed è un mix di riprese e scene tratte dall’anime. I vari video di Dragon Ball con i Linkin Park in sottofondo ci hanno insegnato che se può essere una degna colonna sonora sotto spezzoni di episodi, allora funziona. Giusto?