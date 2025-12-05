34K
35K
ISCRIVITI!
The Latest

Padova Hardcore annuncia “Sisterhood & Hardcore Pride”

byDeka
5 Dicembre 2025
No comments

Padova si prepara a due serate di musica estrema e cultura DIY: sabato 6 e domenica 7 dicembre 2025 il collettivo Padova Hardcore organizza Sisterhood & Hardcore Pride, un appuntamento che riunisce band punk hardcore, grind, powerviolence, death metal e Oi! in un programma che mette al centro sorellanza, autodeterminazione e attitudine HC.

Programma di sabato 6 dicembre

Apertura porte: ore 22.00

La prima serata vede sul palco:

  • Small Thing (hardcore punk riot grrrl)

  • Skulld (feminist death metal)

  • Jawbreaker (hardcore beatdown)

  • Born With A Basic Goodness (post hardcore)

Programma di domenica 7 dicembre

Apertura porte: ore 17.00

La giornata conclusiva ospiterà:

  • Double Me (powerviolence)

  • Heavy Merda (thrash grind)

  • Sciagura (cold Oi!)

  • The Slap (punk rock)

Informazioni utili

L’evento mantiene le linee guida storiche della scena locale: no fascisti, no macismo, no abusi, no crowd killing.
Ingresso fissato a 10 euro per la serata di sabato, mentre domenica il contributo è libero.
Per partecipare è necessaria la tessera AICS.

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

"To The Cripples, Kicks on The Shins": esce il 12 dicembre il disco solista di MATTEO CALDARI (7Years, Seed'n'Feed)

byMatteo Paganelli
Next Article

I WEL pubblicano Tragedy

byDeka
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
Mediapartnership: mediapartnership