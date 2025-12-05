Padova Hardcore annuncia “Sisterhood & Hardcore Pride”

Padova si prepara a due serate di musica estrema e cultura DIY: sabato 6 e domenica 7 dicembre 2025 il collettivo Padova Hardcore organizza Sisterhood & Hardcore Pride, un appuntamento che riunisce band punk hardcore, grind, powerviolence, death metal e Oi! in un programma che mette al centro sorellanza, autodeterminazione e attitudine HC.
Programma di sabato 6 dicembre
Apertura porte: ore 22.00
La prima serata vede sul palco:
-
Small Thing (hardcore punk riot grrrl)
-
Skulld (feminist death metal)
-
Jawbreaker (hardcore beatdown)
-
Born With A Basic Goodness (post hardcore)
Programma di domenica 7 dicembre
Apertura porte: ore 17.00
La giornata conclusiva ospiterà:
-
Double Me (powerviolence)
-
Heavy Merda (thrash grind)
-
Sciagura (cold Oi!)
-
The Slap (punk rock)
Informazioni utili
L’evento mantiene le linee guida storiche della scena locale: no fascisti, no macismo, no abusi, no crowd killing.
Ingresso fissato a 10 euro per la serata di sabato, mentre domenica il contributo è libero.
Per partecipare è necessaria la tessera AICS.