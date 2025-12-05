Padova Hardcore annuncia “Sisterhood & Hardcore Pride”

Padova si prepara a due serate di musica estrema e cultura DIY: sabato 6 e domenica 7 dicembre 2025 il collettivo Padova Hardcore organizza Sisterhood & Hardcore Pride, un appuntamento che riunisce band punk hardcore, grind, powerviolence, death metal e Oi! in un programma che mette al centro sorellanza, autodeterminazione e attitudine HC.

Programma di sabato 6 dicembre

Apertura porte: ore 22.00

La prima serata vede sul palco:

Small Thing (hardcore punk riot grrrl)

Skulld (feminist death metal)

Jawbreaker (hardcore beatdown)

Born With A Basic Goodness (post hardcore)

Programma di domenica 7 dicembre

Apertura porte: ore 17.00

La giornata conclusiva ospiterà:

Double Me (powerviolence)

Heavy Merda (thrash grind)

Sciagura (cold Oi!)

The Slap (punk rock)

Informazioni utili

L’evento mantiene le linee guida storiche della scena locale: no fascisti, no macismo, no abusi, no crowd killing.

Ingresso fissato a 10 euro per la serata di sabato, mentre domenica il contributo è libero.

Per partecipare è necessaria la tessera AICS.