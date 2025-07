Padova Hardcore: doppio appuntamento di fuoco a luglio

Due serate consecutive chiuderanno con forza la stagione 2025 di Padova Hardcore, tra ospiti internazionali e band locali che hanno animato un anno ricco di concerti e del DIY Fest giunto alla quarta edizione.

Martedì 15 luglio – ore 21:30

Padova Hardcore presenta:

VERBAL ABUSE (USA, thrash hardcore)

Una delle band più influenti e aggressive della storia del punk hardcore torna in Europa e fa tappa a Padova. Just an American band resta un disco fondamentale per più di una generazione.

Con loro:

HUMAN OBLITERATION (USA, death grind)

EDDIExMURPHY (harsh noise core)

Ingresso: 7 euro

NO fasci – NO machismo – NO crowd killing

Venerdì 19 luglio – ore 21:30

THE LAST DANCE – Season Closing Show

Ultima data della stagione Padova Hardcore 2025. Un saluto collettivo all’estate con un poker di band che attraversa diverse sfumature dell’hardcore e dell’estremo.

Live: