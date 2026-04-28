Padova Hardcore presenta PDHC #8: Romantic Punk Night il 30 aprile

Giovedì 30 aprile 2026 torna a Padova un nuovo appuntamento targato Padova Hardcore con PDHC #8 – Romantic Punk Night, una data speciale pensata alla vigilia della Giornata Internazionale dei Lavoratori.

L’evento nasce con l’intento di riappropriarsi del significato politico e sociale del Primo Maggio, creando uno spazio sicuro, autodifeso e p*ta-transfemminista dove condividere musica, comunità e attitudine DIY.

Sul palco si alterneranno:

Kalashnikov – romantic punk heroes

– romantic punk heroes Tenia – hardcore

– hardcore Rogna – fastcore / powerviolence

– fastcore / powerviolence Mad Cow Sins – punk hardcore

Come da tradizione della crew: no fasci – no maschi – no crowd killing.

L’appuntamento è fissato per le ore 22:00.

Ingresso: 10 euro (necessaria tessera AICS).

Una serata che unisce rabbia, consapevolezza e partecipazione, riportando il punk alla sua dimensione più autentica: quella di spazio collettivo e politico.