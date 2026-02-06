Punkadeka festival 2026- MXPX
Padova Hardcore: Ruthless Aggression Night al Grind House Club

byDeka
6 Febbraio 2026
Sabato 7 febbraio 2026 il Grind House Club di Padova ospiterà una nuova serata a cura di Padova Hardcore, intitolata Ruthless Aggression Night. L’evento prenderà il via alle 22.30 e si inserisce nel percorso di appuntamenti dedicati all’hardcore punk più diretto e senza compromessi.

Anche questa data sarà una serata FLINTA, scelta che gli organizzatori rivendicano come parte integrante della propria visione: un hardcore inclusivo, solidale e consapevole, in cui l’energia musicale va di pari passo con la costruzione di uno spazio sicuro e condiviso.

Sul palco si alterneranno quattro band provenienti da contesti diversi ma accomunate da un approccio radicale e aggressivo. Da Marsiglia arrivano i Wake The Dead, con un hardcore crudo e violento; seguono i Caged, formazione hardcore straight edge, i Fosgene con il loro d-beat crust, e i Reuptake, attivi nel territorio punk hardcore.

Come da tradizione delle serate Padova Hardcore, le regole sono chiare: no fascismi, no machismi e no crowd killing. Il moshpit sarà FLINTA, a sottolineare ulteriormente l’attenzione all’inclusività e al rispetto reciproco.

L’ingresso è fissato a 10 euro ed è richiesta la tessera AICS.
Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili al link ufficiale:
https://fb.me/e/3T7srPQtX

