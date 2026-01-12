PANSY DIVISION secondo nome del PUNK ROCK RADUNO 9

Dopo i Dwarves, ecco il secondo nome annunciato dai ragazzi del Punk Rock Raduno: stiamo parlando dei Pansy Division, storica punk rock band californiana attiva dal 1991.
La band di San Francisco, con un passato Lookout! Records ed Alternative Tentacles, torna al PRR dopo l’entusiasmante concerto del 2019, pronta ad infiammare il palco col suo punk rock che tanto amiamo (e che anche i Green Day amano).
L’appuntamento è dunque per questa estate a Bergamo dove si terrà la nona edizione del festival più amato d’Europa (16-19 luglio).
Per tutte le info:
https://www.punkrockraduno.com/
https://www.facebook.com/punkrockraduno/