PARANOID CLOWN: NUOVO SINGOLO DEGLI SLUDDER

Paranoid Clown, in uscita il 30 gennaio 2026, è il secondo singolo estratto da Arteries, il disco di debutto degli Sludder previsto per marzo 2026. Dopo Nothing but Strangers, pubblicato il 13 dicembre 2025, la band torna con un brano che mette in scena un cortocircuito evidente: una musica che sembra aprirsi verso l’esterno e un testo che, invece, si chiude su se stesso.

A un primo ascolto, Paranoid Clown potrebbe sembrare un pezzo leggero, quasi solare. Le melodie sono immediate, l’andamento è scorrevole, il clima richiama un immaginario estivo e californiano, di quelli che normalmente suggeriscono evasione e movimento. È proprio su questa apparente leggerezza che il brano costruisce la sua ambiguità.

Il testo racconta tutt’altro: una mente intrappolata in uno stato di paranoia costante, la paura irrazionale che ogni gesto quotidiano possa essere l’ultimo. All’interno di Arteries, il brano rappresenta un passaggio preciso. Se Nothing but Strangers guardava alla distanza tra le persone, Paranoid Clown sposta il fuoco dentro se stessi, su un conflitto che non ha testimoni. Non è né una confessione, né una spiegazione: è la descrizione di un momento che si ripete, uguale a se stesso, all’infinito.

Paranoid Clown è stato registrato, mixato e masterizzato da Carlo Maria Altobelli presso il Toxic Basement Studio. Il 30 gennaio 2026, insieme al singolo, uscirà anche il video ufficiale diretto da Guido Buratti, che accompagna il brano senza illustrarlo, mantenendo lo stesso equilibrio tra ironia e tensione.

