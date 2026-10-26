PARMA RUDE: il 31 ottobre torna l’Antifafest

Parma Rude organizza l’Antifafest 2026, in programma sabato 31 ottobre all’Arci CDC di Parma. La serata sarà un benefit destinato a sostenere le spese legali di alcuni compagni di Parma indagati per aver preso posizione contro il genocidio e la disumanizzazione del popolo palestinese.
Il festival si schiera contro tutte le guerre e ribadisce i valori dell’antifascismo, dell’anticapitalismo e della solidarietà.
Sul palco si alterneranno Balla & Difendi, Nabat da Bologna, Melemarce Oi da Reggio Emilia, Miners da Bergamo, 1922 con un tributo ska-punk agli Oltretorrente, Reuptake HC da Verona e Falce Punk da Piacenza.
L’appuntamento è all’Arci CDC, in viale Mentana 31/a a Parma. La comunicazione è riservata ai soci Arci, con tessera disponibile in cassa.