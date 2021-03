Parte il PODCAST su Punkadeka con “A WAY OF LIFE” by Rude Ghetto84

Siamo orgogliosi di poter ospitare sui nostri canali il Podacast A Way Of Life del mitico Rude dei Ghetto84.

Punkadeka Podcast e’ un nuovo format con temi musicali, di attualità e curiosità:

A WAY OF LIFE vedrà al suo interno streetpunk, rock’n’roll, hardcore Oi! italiano e non, Pulp, Skinhead stories e musica dalla strada per la strada.



Il Podcast è ascoltabile sulle principali piattaforme di podcasting di seguito riportate.

Ascolta su Spotify

Ascolta su Amazon Music /Audible

Ascolta su Podcast Addict

Ascolta su YouTube

Ascolta su Podcasher

Ascolta su Deezer

Ascolta su Spreaker

presto anche su Apple Podcast, Google podcast, iHeartRadio, JioSaavn e Castbox!

Partiamo con l’epidsodio pilota .. il numero 0:

Bands Oi! e punk rock italia, Catalunya, Canada e UK/Oi! poetry romana/pulp

Skinhead story: quella volta che Bo Diddley sfanculo’ i Ghetto 84.

Ascoltalo subito!