Parte stasera il PUNKABBERGHEM 3: due giorni di punk rock a Osio Sopra

Per il terzo anno consecutivo, Gotama Studio, Wild Honey Records e BergamoSottosuolo uniscono le forze per dare vita a PUNKABBERGHEM 3, un evento imperdibile per gli amanti del punk e delle sue molteplici sfumature. Il festival, ormai appuntamento fisso della scena musicale bergamasca, si svolgerà il 4 e 5 aprile 2025 al Joe Koala di Osio Sopra (BG), offrendo due serate all’insegna di sonorità crude, energia esplosiva e attitudine DIY.

Anche quest’anno saranno quattro band a infiammare il palco, garantendo un viaggio sonoro tra punk rock, hardcore, garage e influenze inaspettate. Ecco il programma della due giorni:

VENERDÌ 4 APRILE BUSCEMI’S EYES

Con un album fresco di pubblicazione, Movie-Core, i quattro veterani della scena punk lombarda arrivano al Punkabberghem con una miscela esplosiva di cinema, hardcore punk e rock’n’roll malsano. Con membri provenienti da band storiche come Discomostro, Disordine, Sottopressione, Zheros e LeMartire, il loro show è un viaggio frenetico tra aggressività sonora e immagini cinematografiche, con un mix di tragicità e ironia. Con un album fresco di pubblicazione,, i quattro veterani della scena punk lombarda arrivano al Punkabberghem con una miscela esplosiva di cinema, hardcore punk e rock’n’roll malsano. Con membri provenienti da band storiche come Discomostro, Disordine, Sottopressione, Zheros e LeMartire, il loro show è un viaggio frenetico tra aggressività sonora e immagini cinematografiche, con un mix di tragicità e ironia.

THE USELESS 4

Quartetto punk rock nato a Bergamo, composto dalle gemelle Elisa e Sara e dai fratelli Federico e Claudia. Formatisi nel 2019, quando avevano appena 12 e 14 anni, i The Useless 4 non si sono mai fermati, arrivando nel 2025 con il loro primo EP fresco di pubblicazione e una carica travolgente sul palco. Quartetto punk rock nato a Bergamo, composto dalle gemelle Elisa e Sara e dai fratelli Federico e Claudia. Formatisi nel 2019, quando avevano appena 12 e 14 anni, i The Useless 4 non si sono mai fermati, arrivando nel 2025 con il loro primo EP fresco di pubblicazione e una carica travolgente sul palco.

SABATO 5 APRILE HAKAN

Nato nel 2014 a Bergamo, Hakan è il progetto di Andrea Carminati (chitarra), Andrea Facheris (basso) e Marco Facheris (batteria), tutti impegnati in voce e songwriting. Con quattro album, un 7’’ e un EP all’attivo, la band ha calcato palchi in Europa, USA, Canada e Turchia, portando avanti il suo sound unico che fonde punk, power pop, garage e testi brillanti e ironici. (Descrizione generata da un robot programmato da Hakan!) Nato nel 2014 a Bergamo,è il progetto di Andrea Carminati (chitarra), Andrea Facheris (basso) e Marco Facheris (batteria), tutti impegnati in voce e songwriting. Con quattro album, un 7’’ e un EP all’attivo, la band ha calcato palchi in Europa, USA, Canada e Turchia, portando avanti il suo sound unico che fonde punk, power pop, garage e testi brillanti e ironici. (Descrizione generata da un robot programmato da Hakan!)

BRACA & THE OSS

Il blues del Delta, il punk del Tamigi, il rock’n’roll di Memphis e il garage dell’underground si fondono nei Braca & The Oss, una band che riesce a mettere tutto questo in un unico calderone sonoro, con il gain alzato e il piede sull’acceleratore. Tornano con il loro ultimo disco Train is Coming, pronti a farvi ballare senza sosta! Il blues del Delta, il punk del Tamigi, il rock’n’roll di Memphis e il garage dell’underground si fondono nei, una band che riesce a mettere tutto questo in un unico calderone sonoro, con il gain alzato e il piede sull’acceleratore. Tornano con il loro ultimo disco, pronti a farvi ballare senza sosta!

