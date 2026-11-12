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PARTIRÒ PER BOLOGNA VOL. 10: appuntamento il 10 aprile 2027 per la decima edizione

byDeka
12 Novembre 2026
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È finalmente disponibile la line up “quasi” completa del PARTIRÒ PER BOLOGNA VOL. 10, in programma il 10 aprile 2027 a Bologna.

Sono passati dieci anni dalla prima edizione e per festeggiare questo traguardo l’organizzazione ha deciso di puntare tutto sul numero 10: saranno infatti dieci gli artisti che saliranno sul palco. Per conoscere il decimo e ultimo nome bisognerà però attendere gennaio 2027.

Un’edizione speciale, quindi, che celebra i dieci anni della manifestazione e che, come promesso dagli organizzatori, sarà ancora una volta da “10 e lode”.

Per chi vuole organizzarsi con anticipo, i biglietti sono già disponibili in prevendita.

Prevendite: https://www.mailticket.it/evento/55842/partiò-per-bologna-vol–10

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