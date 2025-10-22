PARTIRÒ PER BOLOGNA VOL.8 il 21 marzo sul palco dell’Estragon Club

La line up del Partirò per Bologna 2026 è on-line.
Il 21 marzo 2026 torna il festival organizzato dalla Banda Bassotti che da 8 anni porta sul palco dell’Estragon il meglio della scena punk, ska, oi! italiana e internazionale.
Dopo l’infuocata edizione dello scorso anno che ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Giuda e Oppressed, il volume 8 del Partirò per Bologna vedrà la partecipazione di:
-Banda Bassotti
-Senza Sicura
-“Batti il Tempo”, 35 anni di Onda Rossa Posse con: Militant A (Assalti Frontali), O’Zulu (99 Posse), Daniele Coccia (Il Muro del Canto), Er Tempesta, Ellie Cottino
-Plakkaggio
-The Gang (in elettrico)
-Roddy Radiation (The Specials) feat. The Poisonivies and The Steady
-Balotta Continua
-Giallo
Very special guest: Fermin Muguruza
L’appuntamento è quindi fissato per il 21 marzo prossimo all’Estragon Club di Bologna.
Ingresso 25 euro
https://www.mailticket.it/evento/49797/partir%C3%B2-per-bologna-vol-8