“Pasta Day”: nuovo singolo della formazione hardcore romana FELDSPAR realizzato in occasione del World Food Day 2025

In occasione del World Food Day 2025, l’hardcore band romana Feldspar ha pubblicato il video di un nuovo pezzo intitolato Pasta Day.

Pasta Day è una canzone che parla di solidarietà informale, quella che si instaura tra pari, e del ruolo fondamentale dei sistemi di sostegno organizzati e strutturati nella società frammentata di oggi.

Il brano è stato registrato e mixato ai Black Water Studios in Norvegia da Nick Terry, noto per il suo lavoro con artisti del calibro di Turbonegro, The Libertines, Stone Roses, Peaches, ecc..

Pasta Day va avanti nella direzione del disco d’esordio dei Feldspar, fondendo l’urgenza hardcore con l’intensità di testi socialmente impegnati e anthemici.

Nick Terry aveva prodotto anche l’esordio dei Feldspar, il favoloso “Old Cities New Ruins” uscito lo scorso anno.

Un piatto di pasta è più di un semplice cibo: è un gesto. Significa condivisione, cura e inclusione.

Il nuovo singolo prende questo potente simbolo e lo trasforma in un inno di protesta: un monito a non dimenticare coloro che troppo spesso vengono lasciati indietro nelle grandi città moderne.

Il video è stato diretto da Roberto “Saku” Cinardi, uno dei più noti registi di video musicali italiani. Ha collaborato con artisti di famosi e di culto di vari generi come Verdena, Lacuna Coil, Salmo e molti altri.

L’obiettivo di Saku cattura l’emozione pura del brano attraverso una narrazione visiva poetica e urbana, un ritratto della resilienza della comunità, dei piccoli gesti e della dignità condivisa.

I Feldspar sono una band hardcore con sede a Roma, composta da membri provenienti dagli Stati Uniti, dal Regno Unito e dall’Italia. Il sound della band romana è vicino a quello di moderni assi del crossover hardcore contemporaneo come Drug Church , Scowl e One Step Closer, caratterizzato da riff ad alta energia e testi incentrati sulla comunità. Il debutto dei Feldspar, “Old City New Ruins”, è uscito nel 2024 per Time To Kill Records ed è stato accolto con grande successo dalla critica internazionale. Attualmente stanno lavorando al loro secondo album, che sarà registrato nell’Agosto 2026.

Il pezzo è uscito in digitale per Time To Kill Records ed è distribuito da Goodfellas.