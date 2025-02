Nel novembre del 1975 usciva per Arista Records il primo album di Patti Smith, da tutti identificata come la madrina di quello che poi sarebbe diventato il punk rock che tutti noi amiamo ed ascoltiamo.

Ad ottobre partirà un lungo tour che vedrà Patti Smith in giro per il mondo per celebrare i 50 anni del seminale album d’esordio: il tour farà tappa, per un’unica data italiana, al Chorus Life Arena di Bergamo il 10 ottobre prossimo.

Qui le prevendite disponibili: https://www.pattismith.net/jobs