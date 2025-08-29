Punkadeka festival 2025
PATTI SMITH: edizione speciale per i 50 anni di “Horses”

byMatteo Paganelli
29 Agosto 2025
Da molti considerato l’album precursore del punk rock, “Horses” compie 50 anni.
Pubblicato il 10 novembre 1975 da Arista Records, l’album sembra sempre attualissimo, a testimonianza del talento della cantautrice nativa di Chicago.

La ristampa prevede un doppio LP (nel primo è incisa la ristampa rimasterizzata, mentre nel secondo saranno presenti demo e pezzi mai pubblicati come Snowball che potete ascoltare qui sotto), un cd e la versione digitale e uscirà il prossimo 10 ottobre.

