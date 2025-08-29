PATTI SMITH: edizione speciale per i 50 anni di “Horses”

Da molti considerato l’album precursore del punk rock, “Horses” compie 50 anni.

Pubblicato il 10 novembre 1975 da Arista Records, l’album sembra sempre attualissimo, a testimonianza del talento della cantautrice nativa di Chicago.

La ristampa prevede un doppio LP (nel primo è incisa la ristampa rimasterizzata, mentre nel secondo saranno presenti demo e pezzi mai pubblicati come Snowball che potete ascoltare qui sotto), un cd e la versione digitale e uscirà il prossimo 10 ottobre.

