Paura per Wattie dei The Exploited: collassa sul palco in Germania

3 Febbraio 2026
5 comments

Paura per Wattie Buchan, storico frontman dei The Exploited, che lo scorso sabato 31 gennaio è crollato sul palco durante il primo brano del concerto allo Schlachthof di Wiesbaden, in Germania. Il cantante è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale: secondo quanto comunicato dal venue, al momento del ricovero era cosciente e reattivo.

Il giorno successivo la band ha diffuso una nota ufficiale sui social, annunciando la cancellazione delle date previste a Tallinn e Riga, mentre ulteriori aggiornamenti sono attesi per i concerti di Rostock e Berlino. Nel comunicato, i The Exploited hanno spiegato che Wattie era reduce da alcuni giorni di influenza e da uno stato di disidratazione, condizioni che avrebbero causato il collasso.

L’episodio riporta l’attenzione sui noti problemi di salute del cantante scozzese, oggi 68enne. Buchan ha una lunga storia di complicazioni cardiache: nel 2014 subì un infarto sul palco a Lisbona, evento che lo portò a un quadruplo bypass, mentre nel 2022 era già stato ricoverato d’urgenza dopo un malore durante un concerto in Colombia. Anche negli anni successivi diversi show furono cancellati per motivi di salute.

Figura leggendaria del punk internazionale, Wattie ha più volte ribadito l’importanza della salute, senza però rinunciare all’idea di tornare in studio. In un’intervista del 2024 aveva dichiarato di voler realizzare un nuovo album dei The Exploited “prima di smettere o di morire”, a oltre vent’anni dall’ultimo lavoro in studio, Fuck The System (2003). Al momento la priorità resta il recupero del cantante, con la band che promette aggiornamenti nelle prossime settimane.

  1. Mi sembra evidente, visto che è già successo altre volte, che Wattie voglia finire la sua vita sopra un palco. Ci sta provando in tutte le maniere

