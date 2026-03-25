PDHC #7 – Extradate con Dry Socket a Padova

Domenica 29 marzo 2026 il Grind House Club di Padova ospita con orgoglio il collettivo PDHC per una serata speciale con i Dry Socket da Portland, in quella che sarà la loro unica data italiana. La band, tra le più rappresentative dell’hardcore punk militante e tra le voci più attive delle rivendicazioni delle persone trans nella scena, porterà sul palco un punk hardcore veloce, ruvido e carico di messaggi di solidarietà, sorellanza e inclusione.
Ad aprire la serata saranno:
- Milizia HC – militant hardcore dal 2002
- Sanguiluvio – young & furious hardcore
- Ultima Sentenza HC – hardcore senza compromessi
Le porte apriranno alle 17:00: essendo domenica, il live inizierà presto e terminerà in serata.
Come da tradizione: no machi, no fasci. Per partecipare è necessaria la tessera AICS.