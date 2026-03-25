Punkadeka festival 2026- MXPX
35K
40K
ISCRIVITI!
The Latest

PDHC #7 – Extradate con Dry Socket a Padova

byDeka
25 Marzo 2026
No comments

Domenica 29 marzo 2026 il Grind House Club di Padova ospita con orgoglio il collettivo PDHC per una serata speciale con i Dry Socket da Portland, in quella che sarà la loro unica data italiana. La band, tra le più rappresentative dell’hardcore punk militante e tra le voci più attive delle rivendicazioni delle persone trans nella scena, porterà sul palco un punk hardcore veloce, ruvido e carico di messaggi di solidarietà, sorellanza e inclusione.

Ad aprire la serata saranno:

  • Milizia HC – militant hardcore dal 2002
  • Sanguiluvio – young & furious hardcore
  • Ultima Sentenza HC – hardcore senza compromessi

Le porte apriranno alle 17:00: essendo domenica, il live inizierà presto e terminerà in serata.
Come da tradizione: no machi, no fasci. Per partecipare è necessaria la tessera AICS.

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

NABAT (e non solo!) al Bloom di Mezzago

byDeka
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
I PROSSIMI CONCERTI
Mar 25
Catharsis + By All Means dal vivo a Milano
C.I.Q - Centro Internazionale di Quartiere
Mar 27
Secoli Morti – Release Party! con Stiglitz, Slang Poor Kids, Andy Ramponi!
Q-HUB
Mar 27
? PUNK GOES ACOUSTIC ? Nicolò – La Sindrome di Peter Punk ? Il Danno – Pornoriviste / Yokoano
via Carlo Tenca 16, 20831 Seregno, Italy
Mar 27
Matrioska @ Largo Venue, Roma
Largo venue
Mar 27
Plakkaggio @ Blah Blah | Torino
BLAH BLAH
Mar 27
Sham 69 – Tim V support Death Wishlist
Borderline Pisa
Mar 28
MALEDETTA PRIMAVERA Oi
Arci CDC Parma
Mar 28
[28.03] Ceppino Ön Fire vol. 6
Black Inside
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.