PDHC #7 – Extradate con Dry Socket a Padova

Domenica 29 marzo 2026 il Grind House Club di Padova ospita con orgoglio il collettivo PDHC per una serata speciale con i Dry Socket da Portland, in quella che sarà la loro unica data italiana. La band, tra le più rappresentative dell’hardcore punk militante e tra le voci più attive delle rivendicazioni delle persone trans nella scena, porterà sul palco un punk hardcore veloce, ruvido e carico di messaggi di solidarietà, sorellanza e inclusione.

Ad aprire la serata saranno:

Milizia HC – militant hardcore dal 2002

– militant hardcore dal 2002 Sanguiluvio – young & furious hardcore

– young & furious hardcore Ultima Sentenza HC – hardcore senza compromessi

Le porte apriranno alle 17:00: essendo domenica, il live inizierà presto e terminerà in serata.

Come da tradizione: no machi, no fasci. Per partecipare è necessaria la tessera AICS.