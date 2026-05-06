PDHC #9 Till D34th al Grindhouse Club una serata dedicata all hardcore punk

Sabato 9 maggio 2026, alle ore 21.00, il Grindhouse Club ospita PDHC #9 Till D34th, nuova serata firmata Padova Hardcore dedicata alle diverse sfumature del punk hardcore.
L’evento propone una line up che attraversa più territori sonori, dal punk rock al thrash metal fino a sonorità più moderne, mantenendo al centro l’attitudine della scena DIY.
Sul palco si alterneranno The Useless4, Ruidos del Norte, Le Bambine Barbutedidonnaconcett, Ironpunchband ed Esmeray Band, per una serata costruita su impatto diretto e ritmi serrati.
L’ingresso è previsto alle ore 21.00 con invito ad arrivare in anticipo per sostenere tutte le band.
La serata si svolge con accesso tramite tessera AICS.