Uscirà il prossimo 6 Marzo per Fat Wreck Chords il nuovo album dei PEARS.

Il self titled conterrà 14 tracce, qui sotto la tracklist:

1. Killing Me

2. Zero Wheels

3. Comfortably Dumb

4. Dial Up

5. Rich to Rags

6. Nervous

7. Naptime

8. PePaw

9. Worm

10. Funerals

11. Sympathy Cone

12. Daughter

13. Traveling Time

14. Cynical Serene

Questo il primo singolo estratto: