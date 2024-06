PEAWEES: Esce oggi Banana Tree

I Peawees pubblicheranno il loro nuovo album “One Ride” il 6 settembre tramite Wild Honey Records.

Il nuovo singolo ‘Banana Tree’ è puro rock’n’roll. Con la sua chitarra solista ripetitiva unita al ritmo influenzato dal soul, strofe martellanti e ritornelli trascinanti, “Banana Tree” diventa un vero garage rocker di ispirazione soul. Basato su una storia vera, racconta la storia di un criminale condannato che fuggì alle Isole Canarie per iniziare una nuova vita lavorando in un campo di banane. Dopo diversi tentativi falliti di convincerlo a tornare, le autorità sono andate a prenderlo e tutti i suoi progetti di una nuova vita sono andati in fumo.

Il cantante ‘Hervé’ ricorda: “Durante la pandemia, ero bloccato a Tenerife, nelle Isole Canarie. Mentre ero lì, ho comprato una chitarra da un ragazzo egiziano per 30 euro per passare il tempo, ed è lì che ho scritto la maggior parte dei nostri nuovi pezzi. Ho sentito parlare di un criminale che fuggì dall’Italia e venne nelle isole per iniziare una nuova vita – un piano andato storto.

È stata la storia che mi ha ispirato a scrivere ‘Banana Tree’“.