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PENNYWISE: 35 anni dal debutto omonimo

byDeka
22 Ottobre 2026
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Il 22 ottobre 1991 usciva per Epitaph Records Pennywise, album d’esordio dell’omonima band californiana, destinato a diventare una pietra miliare del punk rock statunitense.

Registrato e mixato da Brett Gurewitz ai Westbeach Recorders di Hollywood, il disco contiene brani entrati stabilmente nella storia del gruppo, tra cui Wouldn’t It Be Nice, Living for Today, Pennywise e la versione originale di Bro Hymn, destinata a diventare uno dei pezzi più rappresentativi della band dal vivo.

A 35 anni dalla pubblicazione, questo album resta una testimonianza fondamentale degli inizi dei Pennywise e delle radici di una delle formazioni più influenti della scena punk rock californiana.

 

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