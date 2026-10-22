PENNYWISE: 35 anni dal debutto omonimo

Il 22 ottobre 1991 usciva per Epitaph Records Pennywise, album d’esordio dell’omonima band californiana, destinato a diventare una pietra miliare del punk rock statunitense.
Registrato e mixato da Brett Gurewitz ai Westbeach Recorders di Hollywood, il disco contiene brani entrati stabilmente nella storia del gruppo, tra cui Wouldn’t It Be Nice, Living for Today, Pennywise e la versione originale di Bro Hymn, destinata a diventare uno dei pezzi più rappresentativi della band dal vivo.
A 35 anni dalla pubblicazione, questo album resta una testimonianza fondamentale degli inizi dei Pennywise e delle radici di una delle formazioni più influenti della scena punk rock californiana.