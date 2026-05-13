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“Perché Non Si Sa Mai”: parte il 15 maggio il tour dei BULL BRIGADE

byMatteo Paganelli
13 Maggio 2026
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A meno di una settimana dalla fine del tour da tutto esaurito dedicato all’ultimo album Perché Non si Sa Mai, i Bull Brigade hanno annunciato un nuovo lungo tour che li porterà in giro per Italia ed Europa a partire da metà maggio e che comprenderà anche due aperture d’eccezione: giovedì 28 maggio all’Alcatraz di Milano prima dei Die Toten Hosen e domenica 14 giugno al Rock in Roma in occasione del concerto dei Counting Crows oltre ad un appuntamento speciale che segnerà la conclusione dei festeggiamenti: sabato 7 novembre 2026

Queste le prime date confermate:

15.05 – ES – Madrid, Días del Raysmo

16.05 – EH – Vitoria-Gasteiz, Batbatean Fest

21.05 – IT – Cisano Bergamasco (BG), Senza Far Rumore Fest

22.05 – ES – Lugo, Riot GZ Fest

23.05 – DE – Berlino, Cassiopeia

28.05 – IT – Milano, Alcatraz opening per Die Toten Hosen

29.05 – IT – Piacenza, Festa Rugby

06.06 – IT – Cassano d’Adda (MI), Solidar Rock 2026

14.06 – IT – Roma, Rock in Roma opening per Counting Crows

19.06 – FR – Grenoble, Austra Rocks

02.07 – IT – Casale sul Sile (TV), Restival

03.07 – IT – Padova, Sherwood Fest

09.07 – IT – Sarroch (CA) – Sa*Rock Festival

11.07 – IT – Morrovalle (MC), Fool Festival

18.07 – IT – Prata d’Ansidonia (AQ), Reticoli

24.07 – IT – Villachiara (BS), Villachiara in Fermento

25.07 – IT – Corigliano d’Otranto (LE), Sei Festival

31.07 – IT – Bonate Sopra (BG), Filagosto

02.08 – IT – Cassine (AL), Indiependenza Festival

08.08 – IT – Pomarance (PI), Festa GS Serrazzano

28.08 – IT – Teramo, Suburbiae Fest

29.08 – IT – Cesena, Quartolato Festival

07.11- IT- Venaria Reale (TO) – Teatro Concordia

Attivi dal 2006, i Bull Brigade rappresentano una delle realtà più solide e riconosciute della scena punk rock italiana. In quasi vent’anni di attività, la band ha costruito un percorso coerente e appassionato, fatto di dischi, tour e collaborazioni, mantenendo sempre viva la propria identità e il legame con il pubblico.

Il loro sound unisce street punk, punk rock e hardcore in un equilibrio unico, sorretto da una voce ruvida ma capace di grande espressività melodica. A renderli riconoscibili è anche la forza autentica dei testi, che intrecciano poesia e realismo per raccontare la vita di strada, le periferie urbane, la classe operaia, il mondo della tifoseria e le tensioni sociali che attraversano il presente.

MotorCityProduzioni.comg

 

 

 

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