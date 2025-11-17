“Perché non si sa mai tour 2026”: fuori le prime date del tour dei BULL BRIGADE. Punkadeka media partner ufficiale

Avete letto e ascoltato il nuovo singolo dei Bull Brigade, Sopra i Muri, pezzo estratto dal nuovo album “Perché non si sa mai”, in uscita il 13 febbraio per Motorcity Produzioni. Sapete già dell’entrata dei Bull Brigade nel rooster di Barley Arts ed è proprio l’importante agenzia di booking milanese che ci anticipa le prime date del tour di presentazione del nuovo album della punk band di Torino, tour del quale punkadeka è orgogliosamente media partner.

Ecco i dettagli.

Contemporaneamente alla pubblicazione del brano, i Bull Brigade l’apertura delle prevendite del Perché Non si Sa Mai Tour 2026, che segnerà il ritorno della band sui palchi di tutta Italia. Ecco il calendario delle date:

I biglietti per tutti gli show sono già disponibili su Ticketone, Mailticket (Torino) e Ticketsms (Roncade).

Sopra i Muri è una dichiarazione d’intenti: un brano che racchiude l’essenza dei Bull Brigade, capaci come pochi di fondere l’urgenza del punk-rock con una scrittura autentica, diretta e profondamente attuale. Il sound intreccia l’energia ruvida del punk londinese dei primi anni ’80 con una sensibilità più intima e cantautorale, trovando un equilibrio perfetto tra impatto e introspezione. Nel testo, sorretto da un muro di suono compatto e trascinante, la band riflette sul significato della libertà e sull’importanza di restare fedeli a sé stessi, rivendicando con forza la propria assoluta indipendenza.

Raccontano i Bull Brigade: «Alla fine il punk dovrebbe essere libertà. Ma oggi, per essere considerati tali, si finisce intrappolati negli stessi schemi che a 20 anni pensavamo di combattere. Dunque, sì, ora siamo davvero liberi di fare ciò che vogliamo».

Attivi dal 2006, i Bull Brigade rappresentano una delle realtà più solide e riconosciute della scena punk rock italiana. In quasi vent’anni di attività, la band ha costruito un percorso coerente e appassionato, fatto di dischi, tour e collaborazioni, mantenendo sempre viva la propria identità e il legame con il pubblico.

Il loro sound unisce street punk, punk rock e hardcore in un equilibrio unico, sorretto da una voce ruvida ma capace di grande espressività melodica. A renderli riconoscibili è anche la forza autentica dei testi, che intrecciano poesia e realismo per raccontare la vita di strada, le periferie urbane, la classe operaia, il mondo della tifoseria e le tensioni sociali che attraversano il presente.

Dal suono diretto e abrasivo di Strade Smarrite (2008) alla scrittura più matura e articolata di Vita Libertà (2016), fino alla profondità emotiva e solidità sonora de Il Fuoco Non Si è Spento (2021), i Bull Brigade hanno intrapreso un percorso di costante crescita artistica.

Con Sopra i Muri, la storica band torinese inaugura ufficialmente il cammino che porterà alla pubblicazione del nuovo album, Perché Non Si Sa Mai, in uscita il prossimo 13 febbraio.

ùI Bull Brigade nascono nel 2006 a Torino dalle ceneri di due band iconiche della scena punk Oi! italiana: Banda del Rione (2000) e Youngang (1994). Il frontman Eugy, spinto dal desiderio di creare qualcosa di duraturo e significativo, dà vita al progetto con l’obiettivo di lasciare un’impronta nella scena musicale.

Il primo vero punto di svolta arriva nel 2008 con l’uscita dell’album d’esordio Strade Smarrite, un disco che diventa rapidamente una pietra miliare dello street punk italiano, grazie alla sua energia grezza e ai testi incisivi. Da lì inizia una lunga serie di concerti in Italia e in Europa, che consolidano la posizione della band all’interno della scena punk.

Nel 2016 i Bull Brigade tornano con Vita Libertà, un album che riesce a parlare sia al cuore dei fan storici, sia a nuovi ascoltatori. Gli anni di tour ininterrotti con questi due lavori rendono la band una presenza imprescindibile nel panorama punk italiano ed europeo.

Una serie di EP, concerti, tour e partecipazioni a festival in Italia, Europa e Sud America rafforzano ulteriormente la loro reputazione, consacrandoli come una delle realtà più influenti del genere.

Nel 2021 la band torna in studio per registrare il terzo album, Il Fuoco Non Si è Spento, segnando una nuova tappa del loro percorso artistico. Dopo la pubblicazione, la loro ascesa prosegue: partecipano ai principali festival indipendenti italiani e dividono il palco con band leggendarie come Bad Religion e Millencolin. Un brano dell’album viene anche inserito nella colonna sonora della serie animata Questo Mondo Non Mi Renderà Cattivo di Zerocalcare.

La crescita continua e i Bull Brigade entrano nel circuito dei grandi club, registrando sold out in location simbolo come Hiroshima Mon Amour (Torino), Santeria (Milano) e Largo Venue (Roma). Le loro performance dal vivo e l’impatto sempre più forte sulla scena li consacrano come una delle realtà di punta del punk rock italiano.

Nel 2026 è prevista l’uscita del nuovo attesissimo album, che punta a rafforzare ulteriormente la loro posizione nella scena punk e a proseguire la loro eredità fatta di energia pura e storie da raccontare.

LINE UP:

Eugenio Borra – Voce

Diego Cecchetto -Chitarra

Alessio Serena – Chitarra

Stefano Gnani -Basso

Marco Bertasi – Batteria

BULL BRIGADE

Perché Non Si Sa Mai Tour 2026

Venerdì 6 Marzo 2026

Torino, Hiroshima Mon Amour – Via Carlo Bossoli, 83

Inizio concerti h. 21:30

Biglietti disponibili su Ticketone e Mailticket.

Posto unico in piedi: € 20,00 + prev. / € 25,00 in cassa la sera del concerto

Sabato 14 Marzo 2026

Bologna, Estragon Club – Via Stalingrado, 83

Inizio concerti h. 20:30

Biglietti disponibili su Ticketone.

Posto unico in piedi: € 20,00 + prev. / € 25,00 in cassa la sera del concerto

Venerdì 20 Marzo 2026

Roncade (TV), New Age – Via Tintoretto, 14

Inizio concerti h. 21:30

Biglietti disponibili su Ticketone e Ticketsms.

Posto unico in piedi: € 20,00 + prev. / € 25,00 in cassa la sera del concerto

Sabato 18 Aprile 2026

Roma, Largo Venue – Via Biordo Michelotti, 2

Inizio concerti h. 21:15

Biglietti disponibili su Ticketone.

Posto unico in piedi: € 20,00 + prev. / € 25,00 in cassa la sera del concerto

Venerdì 24 Aprile 2026

Milano, Magazzini Generali – Via Pietrasanta, 16

Inizio concerti h. 20:00

Biglietti disponibili su Ticketone.

Posto unico in piedi: € 20,00 + prev. / € 25,00 in cassa la sera del concerto

