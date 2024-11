PERDUTO AMORE: la birra dei BULL BRIGADE in tour acustico

Perduto Amore giunge come tappa obbligata di un cammino intrapreso diversi anni fa, un cammino fatto di amicizia e passione, dove la birra ha sempre avuto un ruolo centrale nei momenti di condivisione.

E’ la birra che il BlueBeat Pub di Lecce ed i Bull Brigade realizzeranno ad Alessandria, in collaborazione con il birrificio artigianale CANEDIGUERRA.

Una IPA vecchio stile che verrà spillata a Lecce in via Egidio Reale 58 e che i Bull Brigade porteranno in tour dentro alle splendide lattine disegnate da Motorcity Graphics.

Saranno 8 le tappe acustiche in cui sarà possibile acquistare la Perduto Amore.

Un pretesto per ritrovarsi, una scusa per bere insieme, un idea originale per i regali di Natale.

29 novembre – ROMA @ Ex snia

05 dicembre – BELLINZONA @Bar Teatro

30 novembre – LECCE @ BlueBeat Birthday Party

06 dicembre – BOLOGNA @ Ex Centrale

01 dicembre – ALESSANDRIA @ Canediguerra Taproom

07 dicembre – MORROVALLE @ Drunk in Public Pub

04 dicembre – MILANO @ Rock’n’roll

08 dicembre – TORINO @ Blah Blah