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PERSIANA JONES: NUOVO ALBUM E TOUR PER I 40 ANNI DELLA BAND

byDeka
13 Ottobre 2026
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I Persiana Jones si preparano a tornare in studio per lavorare al nuovo album, dopo la conclusione del breve tour estivo che li ha riportati sui palchi italiani.

Attiva dal 1988, la band torinese si avvicina a un traguardo importante: nell’aprile 2027 entrerà nel suo quarantesimo anno di attività. La registrazione del nuovo disco è prevista per questo inverno, mentre la pubblicazione e l’inizio del tour celebrativo sono attesi nel corso del prossimo anno.

Un nuovo capitolo per una delle realtà storiche dello ska punk italiano, pronta a festeggiare quattro decenni di musica e concerti.

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