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Peschiera del Garda: Arilica Festival fa il pieno tra musica e arte contemporanea

byDeka
10 Aprile 2026
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Sta registrando un grande successo Arilica Festival, la rassegna culturale in corso a Peschiera del Garda fino al 24 maggio 2026, che nelle prime settimane ha già fatto segnare il tutto esaurito per tutti gli eventi in programma.

Diretto da Matteo Vanzan, il festival propone un percorso tra musica e arte contemporanea negli spazi storici della Palazzina e della Caserma dell’Artiglieria, attirando migliaia di presenze tra concerti, mostre e performance.

Tra i protagonisti del prossimo weekend spiccano il progetto DIVO e Olly Riva, figura centrale della scena ska-punk italiana.

Sabato 11 aprile, alla Palazzina Storica, DIVO porterà in scena uno spettacolo dedicato ai grandi classici della musica italiana, attraversando swing, jazz e cantautorato. Domenica 12 aprile sarà invece la volta di Olly Riva, che proporrà un set acustico con brani tratti dal repertorio delle sue band, tra cui Shandon, The Fire e The Magnetics.

Accanto alla musica, proseguono anche le mostre “Light&Shadow” e “BlaBlaBla. Contro il linguaggio esausto”, mentre cresce l’attesa per la Street Art Performance del 19 aprile e per l’incontro con Cristiano Godano, previsto il 26 aprile.

Tutti gli eventi del festival sono a ingresso gratuito.

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