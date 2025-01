PICCOLI BIGFOOT: esce oggi “Le Origini”

Esce oggi “Le Origini”, in digitale e CD, pubblicato da Gasterecords. Piccoli Bigfoot è uno strano essere, molti di voi già lo conoscono: campione della melodia Punk folk e della dolcezza pelosa. Più unico che raro, torna con un bellissimo disco, scritto per far commuovere sorridendo. “Le Origini” è il secondo disco di Piccoli Bigfoot, ecco come ce ne parla:

“Con questo album abbiamo voluto scavare non solo nel nostro passato, con canzoni e storie di vecchia data, ma anche con il nostro legame con la natura, sempre più distante e figlia di uno stile di vita occidentale, che ha influenzato, volente o nolente, il nostro modo di essere. “Le Origini” è la voglia di tornare a quell’essenza primordiale e a quell’entusiasmo che avevamo da piccoli.

Il disco si apre con le PALLE DI NATALE che è una riflessione su cosa veramente influenza il nostro stato d’animo. Abbiamo bisogno veramente di tutto ciò che abbiamo o stiamo rincorrendo il nulla?! Cosa rimarrà di tutta questa frenesia e queste battaglie quotidiane, in una società che ci mette costantemente in competizione?!