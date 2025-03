Piccoli Bigfoot release party

Se anche voi vi sentite affetti dalla sindrome di Peter, un po’ Pan e un po’ Punk, l’ultimo lavoro dei Piccoli Bigfoot non può non rientrare nella vostra playlist dei preferiti!

“Le Origini”, nuovo disco di 11 brani, registrato con etichetta DIY e

distribuito da Gasterecords (etichetta indipendente Bergamasca), consacra quella malinconia che, al giorno d’oggi, si fa sempre più spazio nel vissuto quotidiano e quella voglia di tornare a quell’essenza primordiale e a quell’entusiasmo che avevamo da piccoli.

Il Release Party di sabato 22 febbraio all’Ink club di Bergamo, ha visto i Piccoli Bigfoot accompagnati in apertura da Jim Mannez, artista bergamasco con una carriera ventennale alle spalle, dall’esordio punk al cantautorato odierno, e in chiusura da Dani Marceca, voce storica delle Pornoriviste, che ricorda in qualche modo a tutti noi, quali siano le origini di quei “bei tempi” fatti di leggerezza, di attese, di condivisione, di strade percorse insieme, di strade divise e di quelle nuove che stiamo percorrendo o percorreremo, con la consapevolezza di chi siamo stati e siamo oggi.

Il punk dei Piccoli è un mix di testi malinconici e di musica folk che contraddistingue il loro genere, uno stile che abbraccia il pubblico, lo coinvolge e lo fa ballare anche nell’anima, come ha dimostrato il live di sabato.

Il loro realise Party è stato come rincontrare i vecchi amici al bar, quelli che abbiamo un po’ perso, quelli che ci sono un po’ meno e quelli che restano, sedersi con loro davanti ad una birra e raccontarsi la vita come era e la vita come è!