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PILAF: “iO 40” È IL NUOVO ALBUM

byDeka
24 Settembre 2026
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Pilaf, musicista, autore, produttore e sound engineer, presenta “iO 40”, il nuovo album nato da un importante passaggio personale e trasformato in canzoni.

Il disco affronta temi come amori, solitudine, errori, rabbia, sogni, disillusioni, libertà e il rapporto con il tempo. Il titolo unisce l’individuo, rappresentato da “iO”, e il tempo, rappresentato da “40”, utilizzando l’età come punto di partenza per rileggere il passato e guardare al presente.

Musicalmente, “iO 40” si muove tra punk, pop punk, rock ed elettronica, alternando chitarre distorte, ritmiche energiche, melodie immediate e momenti più introspettivi.

Un album autobiografico, ma non un diario: una raccolta di fotografie emotive legate alla necessità di continuare a raccontarsi attraverso la musica.

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