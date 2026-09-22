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PILLO E I PUNKINARI: CONTINUA IL “CRESTE RIBELLI TOUR”

byDeka
22 Settembre 2026
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Continua il “Creste Ribelli Tour”, il nuovo tour di Pillo e i Punkinari partito ad aprile per accompagnare l’uscita dell’omonimo album.

La band è ancora impegnata in una serie di date che proseguiranno fino alla fine dell’anno, portando il proprio punk sui palchi di diverse città italiane e condividendo la scena con nomi storici come Meganoidi e Shandon.

Tra gli appuntamenti anche una data insieme agli spagnoli Spangoli, intitolata “Llamando a Julia”, che ha aperto la strada a possibili future collaborazioni internazionali.

Il tour è stato organizzato direttamente dalla band in piena ottica DIY, grazie al lavoro di Pillo e dei Punkinari e al supporto delle realtà che hanno scelto di sostenere il progetto.

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