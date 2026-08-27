Pimples Marmalade: un nuovo singolo per l’estate

I Pimples Marmalade tornano con un nuovo singolo, perfetto per accompagnare l’inizio dell’estate con la consueta dose di leggerezza e ironia.

Il brano parte da una sensazione in cui molti possono riconoscersi: il tempo passa, ma la percezione che abbiamo di noi stessi non sempre cambia di conseguenza. Basta guardarsi allo specchio per ritrovarsi, almeno con la memoria, ai tempi in cui da ragazzi ci si sentiva delle vere star.

E cosa sono le responsabilità di fronte a tanta “bellezza”?

I Pimples Marmalade giocano con il ricordo di se stessi e della propria adolescenza, citando anche alcune canzoni di grandi cantautori del passato. Il risultato è un pezzo che riflette sul tempo che passa senza prendersi troppo sul serio e che arriva a una semplice conclusione: forse, in fondo, non è cambiato poi così tanto.