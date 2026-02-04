PLAKKAGGIO: Cosmo

I Plakkaggio sono uno dei rarissimi gruppi che vengono recensiti sia da Punkadeka che da Metalitalia senza che i lettori amanti del gatekeeping dicano “eh ma questi non sono punk / eh ma questi non sono metal”, ma anzi ottenendo approvazioni da entrambe i lati della barricata. D’altronde il gruppo di Colleferro si autodefinisce (unico) appartenente al filone “New Wave Of Black Heavy Metal Oi”, e ce n’è un po’ per tutti i gusti nella loro discografia.

A dire il vero in Cosmo, il sesto lavoro appena uscito per Motorcity Produzioni, la barra sembra spostarsi sempre più verso il metal, ma va anche detto che il contesto in cui suonano dal vivo i Plakkaggio rimane quello dei festival punk/oi e quindi si può anche andare oltre la necessità di etichettare la loro musica e concentrarsi sulle nuove canzoni.

Com’è il nuovo disco? Ottimo. Ottimo, anche perché nei 10 brani registrati c’è davvero dentro di tutto, dallo street-punk di “Spada” al black metal di “Uro-Bos Primigenius”, passando da citazioni dirette ai Megadeth (“Tornado”) arrivando a “Labaro”, che allarga ancora di più gli orizzonti musicali lasciado spazio ad una inaspettata melodia combattiva e nostalgica.

La capacità principale dei Plakkaggio è quella di ancorare ogni canzone con dei ritornelli che si vogliono cantare a squarciagola fin da subito, anche se questo richiede di mandare a memoria testi come “10 rintocchi al decollo / Il pendolo del Countdown / Oblitera le orme di Apollo / Su regolite lunare / Si eleva a midollo / Il pennone col mio gonfalone”, non esattamente quei cori pieni di oi-oi-oi facili da urlare ai concerti. Eppure tutto funziona, tutte le citazioni musicali, tutti gli incastri sonori in un vero e proprio mosaico dedicato (anche metaforicamente) all’esplorazione del Cosmo.

Se non li avete mai ascoltati e ne state leggendo su Punkadeka, il consiglio è cominciare da Cibo Scaduto e Posto Di Blocco, decisamente dal piglio più punk e contrario alla polizia, argomento che mette d’accordo un po’ tutti.