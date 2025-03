PLAKKAGGIO: fuori il disco live registrato al Last One To Fest

Vi ricordate la festa per i 40 anni di Dario de Il Complesso/Last One To Die? Ecco in quell’occasione i Plakkaggio hanno pensato bene di registrare il concerto e metterlo su di un bel vinile splatter, mi ricordo che fu un gran live con l’ormai collaudata formazione a 5 con 2 bassi, e voi avete la possibilità di portarvi a casa un pezzettino di quella notte epica.

Contattate Last One To Die, perché non ne hanno stampate molte copie.