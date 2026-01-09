PLAKKAGGIO: fuori il nuovo album!

Con il loro sesto capitolo discografico, i Plakkaggio tornano con Cosmo, un concept album dedicato allo spazio che segna una nuova tappa nel loro percorso. Il disco è disponibile in vinile (nero e trasparente) e in CD digipack.

Cosmo si muove tra le coordinate dell’heavy metal classico, momenti corali dal sapore diretto e quotidiano e passaggi più duri e spigolosi, mantenendo un approccio compatto e coerente. Un viaggio sonoro che alterna atmosfere epiche e concretezza, senza perdere il legame con le radici della band.

I Plakkaggio arrivano da Colleferro, Città dello Spazio, e continuano a costruire un’identità riconoscibile, disco dopo disco.

https://www.motorcityproduzioni.com/product/plakkaggio-cosmo-lp-pre-order/

