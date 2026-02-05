Punkadeka festival 2026- MXPX
35K
39K
ISCRIVITI!
The Latest

Plakkaggio, Menagramo, Crancy Crock: foto-report dal concerto a Bergamo, 24/01/2026

byPaolo Bianco
5 Febbraio 2026
No comments
Plakkaggio Cosmo live daste bergamo 2026

Dopo la presentazione “in casa” a Roma, è il momento di Bergamo per sentire dal vivo i nuovi pezzi dei Plakkaggio, che a inizio Gennaio hanno pubblicato Cosmo e già lo stanno portando in giro.

Il Daste ha un gran bel palco per ospitare la serata, e man mano che passa il tempo la platea si riempie sempre di più: ma fin dall’inizio c’è pubblico molto appassionato, perchè i Crancy Crock sono eroi locali ed è chiaro che molte persone sono qui per cantare ad alta voce le loro canzoni. Sono in giro da quasi 20 anni e hanno un EP fresco da fare ascoltare, ed è bello che trovino molta gente ad attendere il loro punk rock in apertura di serata.

Dopo di loro ci sono i Menagramo, che forse rallentano in po’ i ritmi ma che al contempo sono così dannatamente punk, con il duo di chitarra e washboard a riempire tutto lo spettro musicale disponibile.
Loro festeggiano i 10 anni di attività (hanno anche una tshirt commemorativa al merch!), e non hanno problemi a intrattenere la gente suonando la sigla di Paperissima (e un pezzo di Spongebob) mentre si risolve un problema tecnico.

Infine il piatto forte, gli headliner: sempre più metal, sempre più OI!, ecco i Plakkaggio. E’ impressionante notare come una buona parte dei presenti canti con sicurezza i ritornelli delle canzoni uscite solo 15 giorni prima, e come i nuovi pezzi siano perfettamente integrati ai classici immancabili (Colleferro, Birra In Lattina, Missione Disagio). Vengono suonati quasi tutti i brani di Cosmo, e il pubblico reagisce alla grande con cori e pogo. Dal vivo il gruppo ha suoni decisamente heavy, e non c’è bisogno della cover di Battery dei Metallica per confermare la loro capacità tecnica, o il finale a base di Judas Priest: son proprio i pezzi loro ad essere decisamente massicci, ciò che li rende più originali rispetto all’offerta punk media.
Toccante il ricordo di Massimo Il Sardo, scomparso l’ultimo giorno del 2025: I Nostri Anni parla a tutti noi, e parla anche di lui, “il tempo passa per tutti lo sai / nessuno indietro lo riporterà neppure noi” (e fa niente se la strofa originale era di Max Pezzali, questa cover/rivisitazione rimane uno dei pezzi più amati dei Plakkaggio!).

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

"Citizen I.C.E.": ecco il pezzo di denuncia di DROPKICK MURPHYS e HAYWIRE

byMatteo Paganelli
A proposito di concerto...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
I PROSSIMI CONCERTI
Feb 06
[06.02] ROCK REBEL from Valle Olona / THE BUTCHERS | BUNKA-BU
Via 1 Maggio 2, 21050 Lonate Ceppino, Italy
Feb 07
NO MORE LIES + AENDRIU+TRAUMA+ DIVULGATOR @ARCI CDC
Arci CDC Parma
Feb 07
MADBEAT – The Midnight Souls – Live Cap 10100 (TO) + Guest
Cap10100
Feb 07
OI! Against the Scum
Via Villamagna, 27/a, Firenze, Toscana
Feb 07
FLOWER PUNK ROCK FESTIVAL con Derozer, Gli Impossibili, Senzabenza e altri
Daste Bergamo
Feb 07
FASTLOUD (Skatepunk from Barcelona) + Verse, Chorus, Inferno. + Weekend Cigarettes
Arci Joshua Blues Club APS
Feb 07
LOS FASTIDIOS + TROUBLEMAKERS live / Emilia Soul Lovers Djs Crew
Via 4 novembre, 40, 41123 Modena, Italy
Feb 07
CONCERTO BENEFIT INGUAIATI CON LA LEGGE #19
Via Conchetta, 18, Milano, Lombardia
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.