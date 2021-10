PODCAST by RUDE84 – Episodio 16

Rieccoci con il nuovo episodio del Podcast di Rude84 dedicato al Punk Rock n Roll OI streetcore featuring THE HARDBEATS, BOOZE & GLORY, AMILY & THE SNIFFERS, PULP FICTION TARZANELLO E STING, THE VIBORAS, BARCELLONA 2006: LA MUSICA DIVENTA (ANCHE) UN LAVORO, KALEKO URDANGAK & FERMIN MUGURUZA, RUDE 84 (Song speciale per Sigaro RIP), PULP FICTION: FREAKS E PUNKABBESTIA SVIZZERI E COSE DA PAZZI, NON SERVIUM, SEMPRE PEGGIO, MCD / Euskadi, SUD DISORDER

Ascoltatelo dalla votra app preferita:

Ascolta su Spotify

Ascolta su Google Podcast

Ascolta su Amazon Music /Audible

Ascolta su Podcast Addict

Ascolta su YouTube

Ascolta su MixCloud

Ascolta su IHeartRadio

Ascolta su Podcasher

Ascolta su Deezer

Ascolta su Spreaker

Ascolta su JioSaavn