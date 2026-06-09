POGO IN SALOTTO, appuntamento su YOUTUBE!

Pogo in Salotto è il canale youtube dedicato al punk, al metal e agli eventi live, gestito da Francesca e Silvano, due grandi appassionati del genere.

Attraverso i loro video raccontano la storia del punk e del metal come forse non l’avete mai sentita: dagli anni Sessanta fino ai giorni nostri, tra aneddoti, scandali, curiosità, sottoculture e cultura pop.

Ogni episodio è un viaggio tra riff, rivoluzioni e personaggi leggendari: da Birmingham a New York, dai Black Sabbath ai Sex Pistols, passando per tutte quelle band che hanno contribuito a cambiare per sempre la storia della musica.

Negli ultimi episodi hanno affrontato con grande cura e competenza la storia dei magazine musicali, delle fanzine e delle webzine , sia a livello internazionale che italiano. (viene citato anche Punkadeka!)

Vi consigliamo di seguirli!

Inoltre hanno dedicato uno speciale alle band che si esibiranno al Punkadeka Festival 2026: un approfondimento imperdibile per scoprire meglio gli artisti che saliranno sul palco del Circolo Magnolia il prossimo 5 settembre.

Non perdetevi il video… e non perdetevi nemmeno il festival!