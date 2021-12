Per la prima volta “Chi Non Combatte Cade”, la primissima uscita delle Porno Riviste, sarà stampata in vinile (Indiebox Music/Tube Music Italy).

Il 10″ (edizione limitata a 300 copie numerate a mano su vinile trasparente) conterrà quello che nel 1995 uscì in musicassetta, ovvero 9 pezzi, alcuni dei quali furono ri-registrati e inseriti negli album che hanno fatto la storia della punk rock band varesina.



Qui i pre-ordini:

Indiebox Music Official Store | Music at 360° | Italia

[email protected]