Post Derivae pubblicano Sentimi, il nuovo singolo

I Post Derivæ pubblicano Sentimi, brano che ruota attorno al tema di un amore totalizzante e non definito, capace di assumere forme diverse: una persona, un ricordo, un’ossessione.
Il singolo sviluppa questa idea trasformandola in una riflessione più ampia, dove il legame diventa anche metafora della musica stessa, intesa come elemento centrale, in grado di sostenere e allo stesso tempo consumare.
Sentimi si presenta così come un invito a lasciarsi attraversare da ciò che non sempre è razionale o spiegabile, ma che resta essenziale.