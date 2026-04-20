Post Seasons: fuori l’esordio “Songs For The Sound Guy”

I Post Seasons hanno pubblicato “Songs For The Sound Guy”, disco di debutto uscito per Waddafuzz Records, Rocketman Records e Scuderie Ducali Records.

Il lavoro è stato presentato dal vivo il 18 aprile al Musicattiva, prima occasione per ascoltare dal vivo i brani del nuovo album.

La band nasce dall’incontro di musicisti già attivi nella scena indipendente, con esperienze in realtà come Glass Cosmos, Panamas e Lowinsky, dando vita a un progetto che unisce percorsi diversi sotto una visione comune.

“Songs For The Sound Guy” è un disco istintivo, scritto e registrato a poche settimane dalla formazione del gruppo. Un lavoro che punta sull’immediatezza e sull’urgenza espressiva, senza particolari sovrastrutture.

Dal punto di vista sonoro, i Post Seasons si muovono tra indie e punk rock, con brani diretti e intensi, caratterizzati da un approccio essenziale e senza filtri.

Il disco è stato registrato da Federico Inguscio presso FTS Studio, mentre mix e mastering sono stati curati da Ettore Gilardoni al Real Sound Studio.