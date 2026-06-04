Punkadeka festival 2026- MXPX
35K
44K
ISCRIVITI!
The Latest

Power Pop x Hardcore Made in Italy, il ritorno dei FELDSPAR: guarda il video di ‘Good Kids’

byMatteo Paganelli
4 Giugno 2026
No comments

A due isolati dal Vaticano, i Feldspar mettono il dito nella piaga dell’idea di superiorità morale. La band romana rende il power?pop qualcosa di invincibile, incorporando la giusta dose di muscoli hardcore per lasciare il segno. ‘Good Kids’ è stata registrata nel New Jersey con Jon Markson (The Story So Far, One Step Closer) e Alan Day (Four Year Strong).

Il nuovo brano dei Feldspar parla del momento in cui essere “buoni” inizia a sembrare più una condizione imposta che qualcosa di naturale, quando le regole smettono di avere senso. Anche musicalmente c’è una tensione simile: Chris Villeneuve dei Drug Church alla batteria dà al pezzo quella spina dorsale tipica del rock americano, mentre il graffio vocale di Rick Zamurri si scontra con la leggerezza eterea della voce di Anna Portman. Il risultato è un equilibrio perfetto, una tensione che i Feldspar mantengono senza mai cedere del tutto a uno dei due poli.

Formati nel 2023, i Feldspar prendono il nome da un minerale, il feldspato, che si dice, venisse indossato da membri del clero romano in incognito, ironico, considerando come la band convogli collettivamente la propria sfida verso temi come spiritualità, salute mentale e molto altro. Il progetto nasce da Riccardo Zamurri e Stefano Casanica, veterano autore e produttore (Undertakers, Craiving, Crude, oltre al cult ‘Non Dormire’ di Noyz Narcos). La loro collaborazione ha gettato le basi per un mix distintivo di trame alternative, tensione post?hardcore e scrittura stratificata.

Zamurri è frontman e voce principale, e dà forma all’universo lirico e visivo della band. Accanto a lui, Andrew Mecoli (Growing Concern) si occupa delle chitarre, portando un’attitudine ruvida ma melodica radicata nella tradizione hardcore.

La dimensione vocale è ulteriormente definita da Gwen Mowat, la cui voce tagliente e la sensibilità affinata a Londra aggiungono un contrasto più pop e raffinato, sostenuto da due ulteriori voci, Marianne Leone e Viviana Di Bari, che ampliano la gamma dinamica e la profondità timbrica del progetto. A completare la sezione ritmica ci sono Manlio Massimetti (basso) e Luca Micheli (batteria), la cui precisione e solidità ancorano il paesaggio sonoro in continua evoluzione dei Feldspar.

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

MILLWANKS: Release Party di "Your Mom's Pigeon" al Birrificio Occupato il 7 giugno!

byMatt Murphys
A proposito di Feldspar...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
I PROSSIMI CONCERTI
Giu 04
The Aggrolites | Live in Torino
El Barrio
Giu 05
ROCK IN RIOT 2026 – 14°EDIZIONE – FREE ENTRY – 5-6 GIUGNO
Centro Sportivo il Tiro
Giu 05
MORAVAGINE | REMBAMBEER FEST – SAN VITTORE OLONA (MI) + DEROZER
Rembambeer
Giu 06
Riverside Fest
L'OFFICINA
Giu 09
The Offspring + Special Guest: A Day To Remember
Rock in Roma
Giu 12
FESTIVAL DELLE PERIFERIE 2026 | INGRESSO GRATUITO
Villa Rossi A Sestri Ponente
Giu 12
letlive., Ravine e Load Rejection | Legend Club, Milano | Low-L Fest Warm Up
Legend Club Milano
Giu 13
CIRCLE JERKS live @ ” Preview Special Party of DLB Fest 2026 “
Circolo BlackStar
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.