“Pretending I’m a Superman”: la title track del documentario su “Tony Hawk ProSkater” incisa su vinile

“Pretending I’m a Superman”, oltre ad essere il ritornello di un celebre perzzo dei Goldfinger, è il titolo del documentario girato su seminale videogioco “Tony Hawk ProSkater”, vera fucina di conoscenza e di scoperta del punk americano anni ’90.

La title track del documentario verrà stampata su vinile da Enjoy The Ride Records in varie varianti (in realtà già quasi tutte sold out): Pretending I’m a Superman: The Tony Hawk Video Game Story Inspired Sou | Enjoy The Ride Records.

Il vinile comprende pezzi come No Cigar dei Millencolin, Black Ball degli Offspring, Superman dei Goldfinger e ancora U.S. Bombs, Bad Religion, Bouncing Souls, Vandals, Adolescents e Guttermouth.