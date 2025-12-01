Primi nomi per il Punk Rock Holiday 2026

E’ uscita la prima infornata di nomi per il Punk Rock Holiday 2026, come vedete dalla foto li sopra il nome che svetta su tutti è quello dei Dropkick Murphys, che devono essersi trovati bene nel 2023 e quindi eccoli di ritorno.

Oltre a loro, altri bei nomi sono i Less Than Jake che qua sono di casa, Good Riddance, Pulley (unico nome annunciato per il giorno zero), The Meffs (visti dalle nostre parti sia con Nofx che con Frank Turner) e molti altri.

Ovviamente mancano ancora un sacco di band, restate in zona per ulteriori info.

Oppure andate sul FB del Festival, sempre aggiornato,