PRIVATE FUNCTION: Disco che profuma di vagina di Gwineth Paltrow

La band punk australiana Private Function ha lanciato una nuova provocazione: una versione speciale in vinile del loro album, soprannominata “Goopy”, che profuma come la famosa candela “This Smells Like My Vagina” del brand Goop di Gwyneth Paltrow.

Il disco, definito come “da grattare e annusare”, contiene una fragranza ispirata a quella usata nelle candele dell’attrice – un mix di geranio, bergamotto, rosa damascena e muschio vegetale – e si accompagna a una colonna sonora 100% punk.

Per chi non è mai riuscito ad accaparrarsi una delle costose e introvabili candele originali, Private Function offre ora un’alternativa più accessibile, irriverente e decisamente rumorosa.

Ancora una volta, la band conferma la sua fama di outsider del panorama musicale, mescolando satira, ironia e spirito DIY in un oggetto destinato a far discutere.